طريقة الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

كارت الخدمات المتكاملة 2025 .. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي لذوي الهمم، وهو الكارت الذي يتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للفئات المختلفة من ذوي الإعاقة. 

يشمل هذا الكارت تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والخدمات التأهيلية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل مستقل وآمن.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الكارت بعدة طرق، منها الاتصال الهاتفي أو عبر الموقع الإلكتروني:

  • الاتصال على الرقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب بدقة.
  • يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالرد وإبلاغ المستعلم بموقف الكارت سواء كان مقبولًا، تحت المراجعة، أو مرفوضًا مع توضيح السبب.

كما يمكن الاستعلام إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، ثم الضغط على أيقونة «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة» وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لتظهر أمام المستعلم حالة الكارت بالتفصيل.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل الإصابة بإحدى الإعاقات المحددة:

  • الشلل الدماغي.
  • اضطراب طيف التوحد.
  • الجذام.
  • شلل الأطفال الشديد.
  • الإعاقات المتعددة.
  • البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.
  • الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
  • الشلل الرباعي.
  • الإعاقات الذهنية الشديدة.
  • فقد السمع التام.
  • الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
  • كف البصر.
  • ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.
الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

يتطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية:

  • صورتين حديثتين من البطاقة الشخصية.
  • 3 صور شخصية حديثة.
  • صورة المؤهل مع تقديم الأصل للاطلاع.
  • أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار الجهة المختصة والمستندات المطلوبة.
  • صورة بطاقة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.

طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تتم عملية التسجيل للحصول على الكارت عبر بوابة وزارة الصحة والسكان من خلال الرابط الرسمي، باتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى البوابة الإلكترونية وتسجيل البيانات بدقة.
  • التأكد من وضوح جميع الملفات المرفقة وإرفاقها بشكل سليم.
  • ملء البيانات الشخصية واستمارة البيانات الأساسية مع الحرص على الإجابة الصحيحة.
  • بعد إتمام التسجيل، يظهر رقم الطلب الخاص بالمتقدم، ويجب الاحتفاظ به للمتابعة.
  • متابعة حالة الطلب من خلال أيقونة «الاستعلام عن الطلبات» على البوابة الإلكترونية.

في حال قبول الطلب، يمكن حجز موعد عبر أيقونة «الحجز»، ثم التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره مع جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة للفئات المستهدفة

يُعتبر كارت الخدمات المتكاملة أداة مهمة لدعم ذوي الهمم في مصر، إذ يمكّنهم من الوصول إلى خدمات التأهيل والرعاية الصحية بسهولة، كما يسهم في توفير بيئة أكثر شمولية لهم في المجتمع، ويضمن حقهم في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المختلفة. كما يساعد الكارت الجهات الرسمية في تنظيم وتسهيل الإجراءات الخاصة بذوي الإعاقة بكفاءة عالية.

نصائح لمقدمي الطلبات

لتجنب أي مشاكل أثناء عملية التسجيل أو الاستعلام، تنصح وزارة التضامن الاجتماعي المتقدمين بما يلي:

  • التأكد من إدخال جميع البيانات بدقة، وخاصة الرقم القومي.
  • مراجعة الملفات المرفقة والتأكد من وضوحها وصلاحيتها.
  • الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالة الكارت.
  • الالتزام بحضور الموعد المحدد في مكتب التأهيل لتسجيل التقييم الوظائفي.

ويمثل كارت الخدمات المتكاملة 2025 خطوة أساسية لتعزيز حقوق ذوي الهمم في مصر، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات التأهيلية والاجتماعية.

ومع توافر طرق الاستعلام الهاتفية والإلكترونية، أصبح بإمكان المستفيدين متابعة طلباتهم بسهولة ويسر، بما يضمن الاستفادة الكاملة من المزايا والخدمات المخصصة لهم وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

