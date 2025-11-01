قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
عبد العزيز جمال

يواصل العديد من المواطنين في مصر البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026، لمعرفة آخر التحديثات والمزايا الجديدة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

ويتيح الموقع الرسمي للوزارة إمكانية الاستعلام بالرقم القومي بسهولة، إلى جانب التواصل عبر الخط الساخن المخصص للخدمة، في إطار سعي الدولة لتقديم دعم متكامل ومستدام لهذه الفئة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام المجاني عن كارت الخدمات المتكاملة لشهر نوفمبر 2025، عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالخط الساخن.

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest 

وتُمكن هذه الخدمة المواطنين من معرفة حالة الكارت، وموعد صدوره، ومكان استلامه دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب.

ويُعد كارت الخدمات المتكاملة أداة أساسية تُمكن حامله من التمتع بعدد واسع من الحقوق والخدمات الحكومية، إذ يعتبر بمثابة هوية رسمية معترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2025

يوفر كارت الخدمات المتكاملة مجموعة كبيرة من المزايا التي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع والحصول على الدعم المناسب لحالتهم الصحية والاجتماعية.

المزايا الأساسية

- الجمع بين معاشين: يسمح الكارت لحامله بالحصول على معاشين في الوقت نفسه، مما يعزز دخله الشهري.

- التعيين بنسبة 5%: يتيح لأصحاب الهمم حق التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5% من إجمالي العاملين.

- الحصول على سيارة مجهزة: يوفر لحامله إمكانية شراء سيارات مجهزة طبياً بخصومات تصل إلى 50%.

- الإعفاء من الضرائب: يشمل إعفاءً من بعض الضرائب، خاصة على السيارات المجهزة.

- الكشف الطبي المجاني: يمنح حامله الحق في الكشف والعلاج المجاني - بالمستشفيات الحكومية.

- أولوية في السكن الحكومي: يتيح أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

- الدمج التعليمي: يسمح بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات المصرية.

المميزات الإضافية

- خدمات الدمج المجتمعي والتعليم: تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

- الإعفاءات المالية والدعم النقدي: الحصول على دعم مالي وإعفاءات من الرسوم الحكومية.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة للاستعلام عن الكارت، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت، لتناسب جميع الفئات.

1. الاستعلام عبر الخط الساخن

الاتصال على الرقم 1444.

اتباع التعليمات الصوتية بعد الاتصال.

إدخال الرقم القومي عند الطلب.

يتولى أحد ممثلي الخدمة الرد وتوضيح حالة الكارت.

2. الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية

الدخول إلى تطبيق مصر الرقمية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

البحث عن خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

اتباع التعليمات لعرض حالة الطلب.

3. الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

  • التوجه إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط المخصص من وزارة التضامن الاجتماعي. https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest  
  • اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • تظهر صفحة تتضمن بيانات حالة الكارت وموعد الاستلام والمكان المحدد.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها التقديم للحصول على الكارت، وتشمل:

  • أصحاب الشلل الدماغي.
  • ذوو الإعاقات الجسدية.
  • المصابون بـ الشلل الرباعي أو النصفي.
  • متحدو الإعاقة السمعية والبصرية.
  • المصابون بـ ضمور العضلات.
  • من يعانون  من متلازمة القزامة أو متلازمة داون.
  • أصحاب الإعاقات الذهنية المزمنة.
  • الأشخاص الذين يعانون من أكثر من إعاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

للتقديم على الكارت يجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية تشمل:

- صورتان شخصيتان حديثتان مقاس 4×6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل شهادة ميلاد الأبناء مع صورة منها.

- التقرير الطبي المميكن والفحوصات التي تثبت الإعاقة.

- قرار الوصاية في حالة فقد الأهلية القانونية.

ويتم تقديم هذه المستندات في أقرب مكتب تابع لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال المنصة الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لشهر نوفمبر 2025

يمكن للمواطنين الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg
ثم اتباع الخطوات التالية:

  • كتابة الاسم الرباعي في الخانة المخصصة.
  • إدخال الرقم القومي بدقة.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

النقر على زر بحث، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالكارت، بما في ذلك موعد ومكان الاستلام.

كارت الخدمات المتكاملة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. مصر تبهر العالم| هل ندخل جينيس؟

عملات معدنية

طوابع تروي الحكاية.. عملات خالدة بمناسبة المتحف المصري الكبير

محمد صلاح

محمد صلاح.. ملك أفريقيا في إنجلترا لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد