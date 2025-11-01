يواصل العديد من المواطنين في مصر البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026، لمعرفة آخر التحديثات والمزايا الجديدة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتيح الموقع الرسمي للوزارة إمكانية الاستعلام بالرقم القومي بسهولة، إلى جانب التواصل عبر الخط الساخن المخصص للخدمة، في إطار سعي الدولة لتقديم دعم متكامل ومستدام لهذه الفئة.



الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام المجاني عن كارت الخدمات المتكاملة لشهر نوفمبر 2025، عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالخط الساخن.

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest

وتُمكن هذه الخدمة المواطنين من معرفة حالة الكارت، وموعد صدوره، ومكان استلامه دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب.

ويُعد كارت الخدمات المتكاملة أداة أساسية تُمكن حامله من التمتع بعدد واسع من الحقوق والخدمات الحكومية، إذ يعتبر بمثابة هوية رسمية معترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2025

يوفر كارت الخدمات المتكاملة مجموعة كبيرة من المزايا التي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع والحصول على الدعم المناسب لحالتهم الصحية والاجتماعية.

المزايا الأساسية

- الجمع بين معاشين: يسمح الكارت لحامله بالحصول على معاشين في الوقت نفسه، مما يعزز دخله الشهري.

- التعيين بنسبة 5%: يتيح لأصحاب الهمم حق التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5% من إجمالي العاملين.

- الحصول على سيارة مجهزة: يوفر لحامله إمكانية شراء سيارات مجهزة طبياً بخصومات تصل إلى 50%.

- الإعفاء من الضرائب: يشمل إعفاءً من بعض الضرائب، خاصة على السيارات المجهزة.

- الكشف الطبي المجاني: يمنح حامله الحق في الكشف والعلاج المجاني - بالمستشفيات الحكومية.

- أولوية في السكن الحكومي: يتيح أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

- الدمج التعليمي: يسمح بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات المصرية.

المميزات الإضافية

- خدمات الدمج المجتمعي والتعليم: تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

- الإعفاءات المالية والدعم النقدي: الحصول على دعم مالي وإعفاءات من الرسوم الحكومية.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة للاستعلام عن الكارت، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت، لتناسب جميع الفئات.

1. الاستعلام عبر الخط الساخن

الاتصال على الرقم 1444.

اتباع التعليمات الصوتية بعد الاتصال.

إدخال الرقم القومي عند الطلب.

يتولى أحد ممثلي الخدمة الرد وتوضيح حالة الكارت.

2. الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية

الدخول إلى تطبيق مصر الرقمية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

البحث عن خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

اتباع التعليمات لعرض حالة الطلب.

3. الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

الضغط على خانة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

تظهر صفحة تتضمن بيانات حالة الكارت وموعد الاستلام والمكان المحدد.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها التقديم للحصول على الكارت، وتشمل:

أصحاب الشلل الدماغي.

ذوو الإعاقات الجسدية.

المصابون بـ الشلل الرباعي أو النصفي.

متحدو الإعاقة السمعية والبصرية.

المصابون بـ ضمور العضلات.

من يعانون من متلازمة القزامة أو متلازمة داون.

أصحاب الإعاقات الذهنية المزمنة.

الأشخاص الذين يعانون من أكثر من إعاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

للتقديم على الكارت يجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية تشمل:

- صورتان شخصيتان حديثتان مقاس 4×6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل شهادة ميلاد الأبناء مع صورة منها.

- التقرير الطبي المميكن والفحوصات التي تثبت الإعاقة.

- قرار الوصاية في حالة فقد الأهلية القانونية.

ويتم تقديم هذه المستندات في أقرب مكتب تابع لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال المنصة الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لشهر نوفمبر 2025

يمكن للمواطنين الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

ثم اتباع الخطوات التالية:

كتابة الاسم الرباعي في الخانة المخصصة.

إدخال الرقم القومي بدقة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

النقر على زر بحث، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالكارت، بما في ذلك موعد ومكان الاستلام.