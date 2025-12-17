قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان: حماية المدنيين التزام دولي ومقصد شرعي لا يقبل التهاون

حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية
حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية
الديب أبوعلي

أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تمثل التزامًا قانونيًا دوليًا غير قابل للانتقاص، ومقصدًا شرعيًا أصيلًا في مقدمتها حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية.

وشدد على ضرورة إعادة قراءة الفتوى المعاصرة قراءة مقاصدية حقوقية، خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة ومناطق النزاعات في عدد من الدول العربية من انتهاكات جسيمة تمس جوهر الإنسانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية"، والتي ناقشت "الفتوى والمقاصد الشرعية في ضوء القانون الدولي الإنساني: قراءة حقوقية تطبيقية على ما يحدث في غزة وأماكن النزاعات في بلداننا العربية".

وأوضح إبراهيم، أن ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي والخطاب الديني أمام اختبار حقيقي للاتساق بين القيم والممارسات، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، يقر بوضوح مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية كالمنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وهو ما يتوافق مع المقاصد الشرعية التي حرّمت قتل غير المقاتلين ونهت عن هدم العمران وأوجبت حماية الضعفاء أثناء النزاعات.

وأكد أن الاستهداف المتكرر للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، لا يمكن تبريره شرعًا أو قانونًا، مشيرًا إلى أن المقاصد الشرعية تقضي بحرمة الدماء وعدم إزالة الضرر بضرر أكبر، وهو ما يتقاطع مع مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إيقاع خسائر مفرطة بين المدنيين حتى في حال وجود أهداف عسكرية.

كما حذّر من تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة، وما يترتب عليه من تقييد دخول الغذاء والمياه والدواء والوقود، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني يجرّم تجويع المدنيين واستخدام الحصار كوسيلة للعقاب الجماعي، وهو ما ترفضه المقاصد الشرعية التي توجب رفع الضرر وحماية الحق في الحياة والعيش الكريم حتى في أوقات الحرب.

وشدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية الفتوى الواعية بالمقاصد، التي ترفض تبرير العقاب الجماعي، أو شرعنة استهداف البنية التحتية المدنية، أو الصمت عن الانتهاكات الجسيمة بدعوى الضرورات أو الاصطفافات السياسية، مؤكدًا أن أي فتوى تتجاهل البعد الحقوقي والإنساني تبتعد عن جوهر الشريعة وتفرغ مقاصدها من مضمونها الأخلاقي.

وأشار إلى أن الفتوى المقاصدية يجب أن تكون أداة لحماية الإنسان لا لإعادة إنتاج العنف، وأن تسهم في إعلاء مبدأ حرمة الدم الإنساني دون تمييز، ودعم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وفضح الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين لا تبريرها أو التهوين منها.

واختتم إبراهيم كلمته بالتأكيد أن بناء خطاب فتوى معاصر يتكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لم يعد ترفًا فكريًا، بل ضرورة أخلاقية وقانونية ملحة لحماية المدنيين، ومنع توظيف الدين لتبرير الجرائم، والانتصار للإنسان أينما كان، وفي مقدمتهم المدنيون في قطاع غزة.

الدكتور هاني إبراهيم المجلس القومي لحقوق الإنسان حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الفتوى والقانون الدولي الإنساني حماية المدنيين غزة الخطاب الديني القانون الدولي الإنساني التمييز قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد