هربا من علاقة مخلة.. مصرع فتاة قفزت من الطابق السادس بالقطامية

لقيت فتاة مصرعها بعدما قفزت من الطابق السادس بأحد العقارات في منطقة القطامية هاربة من احتجاز شاب تقيم معه علاقة غير شرعية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا بسقوط فتاة من أحد العقارات في القطامية وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات أن الفتاة لديها علاقة غير شرعية مع شاب وحضرت لذلك الا أنه احتجزها لممارسة العلاقة كرها عنها لمدة أيام وحاولت الهروب فقفزت من الطابق السادس.

وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.