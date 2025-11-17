قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مصنع بالخانكة

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

صرحت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بدفن جثة عامل لقي مصرعه داخل مصنع في الخانكة، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.


وتستكمل فرق المباحث الجنائية بمحافظة القليوبية تحرياتها حول واقعة وفاة الشاب محمد إ، الشهير بعطوة، البالغ من العمر 30 عامًا، داخل أحد المصانع بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة.

تحريات الأولية 

وكشفت التحريات الأولية عن أن الشاب توفي نتيجة صعق كهربائي خلال عمله على ماكينة داخل المصنع، وأكدت المباحث عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.
وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا بالواقعة، وانتقل على الفور المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز الخانكة، إلى موقع المصنع، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحويلها إلى مشرحة بنها الجامعي لإجراء الفحوصات الصفة التشريحية اللازمة.
كما تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية واستمرار جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين بالمصنع لفهم ظروف وملابسات الحادث بالكامل.

