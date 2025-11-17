رئيس حي شرق شبرا الخيمة: حملات مكثفة لإعادة الانضباط بشارع مصرف مسطرد

وجه اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الأجهزة التنفيذية، بشن حملات مكثفة لمواجهة ظاهرة الإشغالات والتعديات المخالفة بشارع مصرف مسطرد.



وقال رئيس الحى أن الحملات أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة وإخلاء الباعة الجائلين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق والميادين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام أملاك الدولة.

إزالة الإشغالات

وأكد رئيس الحي استمرار أعمال المتابعة والرقابة اليومية للتصدي لأي مخالفات أو محاولات لإعادة الإشغالات، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين وأن الحملات ستستمر حتى استعادة الانضباط الكامل للشوارع والمناطق العامة.