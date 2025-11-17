العثور على جثة شاب مقيدة بماكينة داخل مصنع في الخانكة

شهدت منطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، حيث لقي شاب مصرعه داخل أحد المصانع، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، بعد العثور عليه مقيدا بماكينة داخل المصنع.

وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.



تلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بوفاة شاب داخل مصنع بمنطقة أبو زعبل في ظروف غامضة.

العثور على الجثة

وبالانتقال والفحص، بقيادة المقدم الدكتور أمير الكومى، تبين وجود جثة للمدعو "محمد إ" 30 سنة، وشهرته "عطوه"، وبها آثار سحجات في مناطق متفرقة من جسد، وآثار لاحتراق حول الرقبة والصدر والذراعين، وتأكيد وجود الصعق الكهربائي.

وتم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق.