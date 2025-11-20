الأمراض النفسية .. لماذا لا يتم اكتشافها غالبا لدى الرجال؟

الأمراض النفسية .. غالبا ما لا يتم اكتشاف الأمراض النفسية لدى الرجال، فما سبب ذلك؟

للإحابة عن هذا السؤال، قالت بوابة صحة الرجال التابعة للمعهد الاتحادي للصحة العامة بألمانيا إن تشخيص الأمراض النفسية لدى الرجال أقل شيوعا مقارنة بالنساء؛ وذلك ليس لأن الرجال أقل تأثرا بالأمراض النفسية من النساء، بل لأنهم أقل زيارة للطبيب النفسي.

وأوضحت بوابة الصحة أن التعامل مع المشاكل النفسية لا يزال صعبا على العديد من الرجال؛ حيث تميل الأدوار الذكورية التقليدية إلى منع الاعتراف بالمعاناة من مرض نفسي.

سلوك إدماني

وعادة ما يميل الرجال إلى مواجهة المرض النفسي من خلال نوبات الغضب وزيادة الإقدام على المخاطرة والإفراط في ممارسة الرياضة والسلوك الإدماني مثل زيادة استهلاك الكحول والنيكوتين، بحسب دي بي إيه.

وشددت البوابة على ضرورة استشارة طبيب نفسي عند ملاحظة هذه السلوكيات للخضوع للعلاج النفسي في الوقت المناسب، لا سيما إذا كانت هذه السلوكيات مصحوبة بأعراض مثل اليأس وفقدان الشعور بأهمية الذات وقيمة الحياة والتفكير في إيذاء النفس كالتفكير في الانتحار مثلا.

العلاج النفسي

ويمكن مواجهة هذه الأعراض من خلال العلاج النفسي كالعلاج السلوكي المعرفي، والذي يساعد المرضى على تغيير نظرتهم السلبية للحياة وتعليمهم استراتيجيات مفيدة لمواجهة الأعباء والضغوط النفسية.

كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب.