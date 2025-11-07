ممتاز عبد الوهاب: المرض النفسي لا يشخّص بالتحليل والأشعة .. فيديو

قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي، إن كل التشخيصات للأمراض النفسية معتمدة على تجميع أعراض، فلا يوجد عيب ملموس لا بالأشعة ولا التحليل.

وأضاف عبد الوهاب، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن تشخيصات الأمراض النفسية تتغير كل فترة، وهذا يعتمد على شكوى المريض وملاحظة الأهل لتصرفات معينة من المريض.

وأشار إلى أن هناك بعض الفحوصات النفسية يمكن إجرائها، فمن الممكن قياس ذكاء الإنسان، وهناك اختبار لتحليل الشخصية من حوالي 500 سؤال وبعدها نرسم خريطة للإنسان.

وتابع: لا يوجد في الطب النفسي ما هو معروف بباقي التخصصات الطبية وهو الاطمئنان على النفس أو الفحص الطبي الشامل، قائلا: الإنسان اللي بيجي لطبيب نفسي عشان يطمن على نفسه ما هو ده في حد ذاته مش طبيعي لأنه طالما دخل عيادة نفسية يبقى ابتدى يشك في نفسه".