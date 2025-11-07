أستاذ طب نفسي: سبب نسيان سيدنا موسى الانشغال والتوتر

قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي، إن النسيان يصبح مرضا حينما ينسى الإنسان الأشياء الجديدة ويتذكر القديمة.

وأضاف عبد الوهاب، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن هناك اختبارات تقيس درجة التدهور في الذاكرة ومعرفة إذا كان مرضي من عدمه.

وأشار إلى أن نسيان سيدنا موسى، هو نوع من الانشغال والتوتر لأنه رأى شئ لا يستوعبه ولا يتوقعه، فاضطراب ما بعد الصدمة يتعرض للنسيان.

وأوضح أن الشخص يحافظ على التوازن النفسي بممارسة الرياضة والأكل الصحي والنوم بمقدار كاف، والإيمان بالقضاء والقدر.