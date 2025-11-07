قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى
الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
توك شو

حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب

حمدي الوزير
حمدي الوزير

كشف الفنان حمدي الوزير، تفاصيل جديدة بشأن فيلم المغتصبون، قائلا: "بناتي كانو خايفين مِنِّي بعد عرض الفيلم".

وأضاف الفنان حمدي الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء اليوم الجمعة، أنه كان يشعر بالخوف من نفسي في أثناء تصوير فيلم "المغتصبون"؛ بسبب بشاعة الدور الذي قدمته.

وأضاف الفنان حمدي الوزير، أن تصوير أحد مشاهد الفيلم توقف بسبب شاب كان يقوم بتصرف غير لائق تجاه الممثلة في موقع التصوير، مؤكدا أن التمثيل له هدف ورسالة.

وأكمل الفنان حمدي الوزير، أن :"مفيش ممثل عليه القيمة إلا واشتغلت معاه، ومفيش مخرج أو مؤلف عليه القيمة إلا واشتغلت معاه، والناس بتسألني أنت فين؟ أنا موجود، لكن باختار الأدوار بعناية".

وفي السياق نفسه، أشار الفنان حمدي الوزير، إلى أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، نافيًا الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول تدهور حالته الصحية أو وفاته.

حمدي الوزير المغتصبون

طريقة عمل كيكة الليمون
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
