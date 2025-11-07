بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتذرت الإعلامية سمر فودة، ابنة المفكر والمؤرخ الراحل فرج فودة عن تعليقها علي الصورة المتداولة لزوجين مصريين يرتدي الزوج الجلباب الصعيدي خلال زيارته للمتحف المصري بعد تداول صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 وكتبت سمر فودة معلقة على صورة الجلباب الصعيدى : آسفة جدًا احنا مش هذا الزي مصر فساتين الأربعينيات والخمسينات وشياكة رجالها مصر تعني أن الأنثى ما زالت أنثى متألقة وأشيك من فتيات باريس ورجالها أشيك من ملوك إنجلترا . 

وبعد كتابة سمر فودة عن صورة الزوجين وانتقادها لهما حتى تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى هجوم كبير عليها مؤكدين أن الجلباب الصعيدي زي مصري أصيل لا يمكن أن يتم انتقاده الأمر الذى جعلها تحذف البوست وبعدها قام رواد السوشيال ميديا بتحويل البوست إلي تريند الجلابية ونشر صورهم من الزى الفرعوني إلى الجلابية الصعيدي . 

وقالت سمر فودة في اعتذارها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي : أولاً قبل أي شيء اعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب ، اعتذر للزوجين فهم بالتأكيد فخر لنا جميعا ، مسحت البوست لأن الناس لم تتفهم وجهة نظري و هو شيء مقبول و متعارف عليه فإرضاء الناس غاية لا تدرك 

وتابعت سمر فودة في اعتذارها : ثانيا أنا أهلي فلاحين و فخورة بهذا الشيء وشرف عظيم ان اصولي من الفلاحين و لم أتطرق لجانب الجلابية الفلاحي للرجال باي شكل من الاشكال بالعكس كنت بقابل ناس كتير بالجلاليب قلوبهم انضف من ناس كتير ببدل .. و كتبت بوست قبل كده يؤكد ذلك وأبى رحمة الله عليه كان يلبس الجلابية البيضاء كثيرا و آخر عهدي به و آخر لقاء بيننا كان لابس الجلابية البيضاء ( صلاة العيد ) .

وأضافت سمر فودة : تكلمت عن زي المرأة انه زي خليجي لا يمثل ثقافتنا و هويتنا و هو شيء حقيقي  بدأ في السبعينات و استمر على يد الاخوان .. فالعبايات و الجلباب و الازدال للمرأة هو زي مستحدث علينا لم يكن في ثقافتنا و انما كان هناك صورة نمطية للفلاحة المصرية مبهجة و جميلة حتى ربطة الايشارب على الشعر كانت تتميز ب خفة و ستايل متفرد و كانت بنات بحري تربط الملاية اللف و الإيشارب المرصع بالألوان و الاكسسوار المبهجة الجميلة بل و الراقية ايضا .. 

مش عارفة ايه يزعل الناس في اني بقول احنا لنا ثقافة و هوية مختلفة و جميلة .. 

في العموم أنا درست مادة كاملة لتسويق مصر دوليا و عالميا ربما هذا ما جعلني اكتب. عن الأمر ..

لقد جلست على الأرصفة في الشوارع مع رجال محترمين لا يلبسون غير الجلابية و هذا فخر وشرف  .

صورة العم رشاد في المتحف المصري

وأضافت سمر فودة : مصر تحمل كل الأزياء و كأنها عالم صغير داخل العالم الكبيرو أكاد اجزم ان أغنياء مصر حاليا من تجار الفاكهة و الخضار يمتلكون الملايين و ربما المليارات  و يعيشون في مستوى مادي افضل منا جميعا .

و أخيرا نحن نعيش في حالة من التطور و التقدم و نفتخر بها و اريد إبرازها و لا انتظر شيئا  من احد او من جهة معينة فقد زهدت كل شيء و انما كنت اعبر عن رأيي كأي مواطنة مصرية عاديه و حب الوطن من وراء القصد ..   

حقيقي أنا في غنى عن أي شيء يوجع قلبي و عقلي حاليا .. بعتذر للمرة الثانية لمن لم يفهم قصدي .

