زحمة تشرح القلب.. إقبال كثيف من الزوار على المتحف المصري الكبير| صور

شهد المتحف المصري الكبير، اقبالا كبيرا من الزائرين على زيارة المتحف اليوم الجمعة، بعدكا تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.

وكتب مونيكا حنا عالمة المصريات عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "المتحف الكبير اليوم زحمة تشرح القلب وعلى فكرة الزغرودة واحتفاء المصريين بتراثهم أحلى حاجة النهاردة، بس شوية تنظيم".

واكدت إدارة المتحف أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقاً عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.

وتوجهت إدارة المتحف بالشكر لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، وعلى الحماس الكبير الذي يعكس مكانة المتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية.

وطالبت إدارة المتحف الراغبين في الزيارة مستقبلاً بحجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الرسمي، www.gem.eg لضمان سهولة التنظيم وتقديم تجربة زيارة مميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد.