الضيوف لم يستمعوا للترجمة.. مشاهد من كواليس احتفالية المتحف المصري الكبير

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، عن مشهد مهم في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي لم تنقلها الاحتفالية ولم تظهر بها.

وقالت منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، إن الأجانب الحاضرين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لم يستمعوا إلى ترجمة فورية لكلمات الحفل أو الأغاني.

وتابعت منى الشاذلي: كانت كل النصوص الكلامية متسجلة بأصوات أصحابها بلغات مختلفة، يعني مثلا فاطمة سعيد كانت مسجلة الكلام بتاعها بالإنجليزي والفرنسي، وكلام كريم عبد العزيز كان مسجل كلامه بالإنجليزي والفرنسي.

واستكملت: وأثناء عرض الحفل كانوا بيسمعوه بلغاتهم الأصلية من نفس الشخصية الموجودة أمامهم على مسرح الاحتفالية.