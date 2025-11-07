قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. يوم يحمل مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
توك شو

من ألسنة القائمين عليه.. كواليس حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

حلقة معكم منى الشاذلي
محمد شحتة

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، كواليس احتفالية المتحف المصري الكبير، بلقاءات مصورة بعد انتهاء الاحتفالية مباشرة مع صناع والقائمين عليها.

وفي لقاء مصور، قال مازن المتجول، مخرج الاحتفالية، إننا كنا نريد إرسال صورة للعالم بأن الجميع يحتفل اليوم بافتتاح المتحف.

وقال أحمد المرسي، مخرج الحفل، إن العمل كان كبير جدا وتغطيته محتاجة فريق كبير، وكان معانا وحدات كتيرة وفي ناس كتيرة شاركت معانا في الحفل.

شرح فقرات حفل افتتاح المتحف

وقالت الإعلامي منى الشاذلي، إن ملخص حفلة افتتاح المتحف المصري الكبير يعبر عن رحلة تبدأ من القاهرة وتشتغل الموسيقى وتلف قارات العالم حتى تعود إلى القاهرة.

وتابعت منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": مع الحفاظ على فروق التوقيت، يعني هتلاقي اللي في أمريكا الشمالية والجنوبية الدنيا عندهم نهار، وعندنا في مصر الدنيا ليل، المهم إن الموسقى تبدأ من هنا وتجوب القارات وتعود مرة أخرى إلى القاهرة.

وبعد ما ترجع الموسيقى إلى القاهرة، تبدأ أحزمة أشعة الليزر توصفلك مكان المتحف المصري القديم بطريقة ضوئية مهمة ومحترمة، وهذا مخطط له منذ تصميم إنشاء المتحف.

وتابعت: بعدين يقولك احنا تاريخنا ايه في البناء من أيام الحضارة المصرية القديمة في تشكيل راقص مدروس بعناية، هتلاقي الأداء بيبتدي بصخور وكأنه بيبنى أهرامات، وهتلاقي نقوشات على الحجر في إشارة لنقوش المتاحف.

وبعدين ياخدك بقى في فكرة البناء دي لمصر القديمة بالترتيب وبعدين المرحلة القبطية وبعد كده المرحلة الإسلامية من المساجد والكنائس وشارع المعز، في رحلة زمنية مش جغرافية.

وبعد كده يدخل على مرحلة أحدث وهي القصور التي شيدها المصريين، مثل قصر عابدين وأسوان، وتشاهد الأبنية التي بناها المصريين من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ثم إلى اللحظة الراهنة، وماذا بناه المصريين في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستكملت: تحين اللحظة الحاسمة وهي لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، في وجود المجسم الذي يضع فيه رئيس الجمهورية قطعة مكتوبة عليها اسم مصر، لتكمل الأجزاء، وهي لحظة نقطة الصفر لإضاءة المتحف من الداخل والخارج، وكأن المتحف بيقول أهلا وسهلا أنا أفتح الطريق وأفتح الأضواء لكل زائر.

ثم يبدأ أحد الأطفال بتساؤل عن الحضارة، فتجيبه فاطمة سعيد بالغناء والكلام، سر وعظمة هذه الحضارة في كل المجالات، وتشير إلى المسلة، ثم تضاء كل المسلات المصرية في عواصم العالم.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري الإعلامية منى الشاذلي مخرج الحفل شرح فقرات حفل افتتاح المتحف

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

سعر الدينار الليبي

سعر الدينار الليبي أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم 6-11-2025

قمة التكنولوجيا العقارية

برعاية وزارية .. انطلاق قمة التكنولوجيا العقارية في 7 نوفمبر

المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة بشركة غزل المحلة.. تفاصيل

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

