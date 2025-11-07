من ألسنة القائمين عليه.. كواليس حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، كواليس احتفالية المتحف المصري الكبير، بلقاءات مصورة بعد انتهاء الاحتفالية مباشرة مع صناع والقائمين عليها.

وفي لقاء مصور، قال مازن المتجول، مخرج الاحتفالية، إننا كنا نريد إرسال صورة للعالم بأن الجميع يحتفل اليوم بافتتاح المتحف.

وقال أحمد المرسي، مخرج الحفل، إن العمل كان كبير جدا وتغطيته محتاجة فريق كبير، وكان معانا وحدات كتيرة وفي ناس كتيرة شاركت معانا في الحفل.

شرح فقرات حفل افتتاح المتحف

وقالت الإعلامي منى الشاذلي، إن ملخص حفلة افتتاح المتحف المصري الكبير يعبر عن رحلة تبدأ من القاهرة وتشتغل الموسيقى وتلف قارات العالم حتى تعود إلى القاهرة.

وتابعت منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": مع الحفاظ على فروق التوقيت، يعني هتلاقي اللي في أمريكا الشمالية والجنوبية الدنيا عندهم نهار، وعندنا في مصر الدنيا ليل، المهم إن الموسقى تبدأ من هنا وتجوب القارات وتعود مرة أخرى إلى القاهرة.

وبعد ما ترجع الموسيقى إلى القاهرة، تبدأ أحزمة أشعة الليزر توصفلك مكان المتحف المصري القديم بطريقة ضوئية مهمة ومحترمة، وهذا مخطط له منذ تصميم إنشاء المتحف.

وتابعت: بعدين يقولك احنا تاريخنا ايه في البناء من أيام الحضارة المصرية القديمة في تشكيل راقص مدروس بعناية، هتلاقي الأداء بيبتدي بصخور وكأنه بيبنى أهرامات، وهتلاقي نقوشات على الحجر في إشارة لنقوش المتاحف.

وبعدين ياخدك بقى في فكرة البناء دي لمصر القديمة بالترتيب وبعدين المرحلة القبطية وبعد كده المرحلة الإسلامية من المساجد والكنائس وشارع المعز، في رحلة زمنية مش جغرافية.

وبعد كده يدخل على مرحلة أحدث وهي القصور التي شيدها المصريين، مثل قصر عابدين وأسوان، وتشاهد الأبنية التي بناها المصريين من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ثم إلى اللحظة الراهنة، وماذا بناه المصريين في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستكملت: تحين اللحظة الحاسمة وهي لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، في وجود المجسم الذي يضع فيه رئيس الجمهورية قطعة مكتوبة عليها اسم مصر، لتكمل الأجزاء، وهي لحظة نقطة الصفر لإضاءة المتحف من الداخل والخارج، وكأن المتحف بيقول أهلا وسهلا أنا أفتح الطريق وأفتح الأضواء لكل زائر.

ثم يبدأ أحد الأطفال بتساؤل عن الحضارة، فتجيبه فاطمة سعيد بالغناء والكلام، سر وعظمة هذه الحضارة في كل المجالات، وتشير إلى المسلة، ثم تضاء كل المسلات المصرية في عواصم العالم.