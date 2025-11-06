بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد ترك: مصر واجهت حملة منظمة من كارهيها في الخارج

أكد الشيخ أحمد ترك، الداعية الأزهري، أن مصر واجهت حملة منظمة من كارهيها في الخارج خاصة أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان مبهرا وأظهر عظمة الحضارة المصرية وظهرت قوة الدولة المصرية

وقال أحمد ترك، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك حقد حضاري عالمي على مصر، لأنها من أعرق الحضارات العالمية، ومصر ذكرت في القرآن 4 مرات وهذا يدل على تعظيم قدر ومكانتها، علاوة على أن قصة سيدنا يوسف حدثت في مصر وهي من أعظم قصص الأنبياء في القرآن.

وتابع الداعية الأزهري، أن القرآن الكريم أشار للفرق بين الأصنام والآثار في قوله تعالى ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾.