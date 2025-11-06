أحمد ترك: التطرف السلفي والصوفي خطر على المجتمع المصري

أكد الشيخ أحمد ترك، الداعية الأزهري، أنه تم الخلط بين الدين والسياسة في كثير من الدول العربي وتم استخدام الدين بشكل خاطئ لذا لا بد من حماية الدين بشكل صحيح.

وقال أحمد ترك، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التطرف السلفي والصوفي خطر على المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه لا بد من الحفاظ على التدين الأصلي والوسطي

وتابع الداعية الأزهري، أن اختصار الحضارة المصرية القديمة في الصور والفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقدماء المصريين من الأمور التي تدل على الوطنية والولاء والانتماء.

