عالم أزهري يعلق على قـ.تل طبيب لكلب عمدًا: لايجوز إيذاء أي كائن حي

أكد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، على حرمة قتل أي كائن حي عمدًا دون وجود ضرر يترتب عليه.

وشدد الشيخ أحمد ترك، على ضرورة الحفاظ على حياة الكائنات التي تعيش بسلام ولا تؤذي أحدًا.



وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، استشهد الشيخ أحمد ترك بالآية الكريمة: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، موضحًا أن جميع الكائنات الحية تُعتبر أنفسًا لا يجوز إزهاقها ما دامت غير مؤذية.

واعتبر العالم الأزهري أن قتل الكائنات الحية دون سبب أو دون أن يترتب على وجودها أذى يُعد "فسادًا في الأرض وكبيرة من الكبائر".

وأشار إلى بعض الظواهر السلبية مثل تدريب بعض الشباب لكلابهم على الشراسة ومهاجمة القطط، أو تعذيب الحيوانات لمجرد السخرية.

واختتم الشيخ أحمد ترك مداخلته بالتذكير بتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الرحمة بالحيوانات، مستشهدًا بحديثه الشريف: "الراحمون يرحمهم الله، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".