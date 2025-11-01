ميكس جديد .. منى الشاذلي تتألق في حفل المتحف المصري الكبير

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح المتحف المصري بحضور العديد من قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء.

ومشاركة 79 وفداً رسمياً، منهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات مما يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة الفرعونية القديمة ومكانة الدولة المصرية الكبيرة.

وفي إطار الاحتفال بمتحف المصري الكبير تألقت الإعلامية منى الشاذلي أثناء تقديم هذا الحدث التاريخي.

ولم تتخل منى الشاذلي عن إطلالتها التقليدية وهى البدلة الفورمات ولكن مزجتها بشكل انيق ومميز مع وشاح ابيض شفاف شيفون بتصميم فرعوني انيق.

وارتدت الإعلامية منى الشاذلي بدلة من اللون الابيض وتركت شعرها بنفس التسريحة المعروفة بها .

ووضعت مكياج انيقا مشابها للميك اب المعتاد لها ويغلب عليه اللون اللينك ولكنه أكثر قوة .