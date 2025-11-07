قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا
مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بـ جاكرتا أثناء صلاة الجمعة
نيابة عن الرئيس السيسى.. منال عوض في مؤتمر المناخ بالبرازيل: التمويل المناخي دون المستوى
مصدر أمني: خطة وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للمشاركة في تأمين انتخابات النواب
خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي
نواف سلام: نحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني
فخم وحافل بالإبداع.. المستكاوي يجدد إشادته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

أشاد الصحفي حسن المستكاوي، بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد إعادة مشاهدته.  

وكتب المستكاوي عبر إكس: “أعود إلي حفل افتتاح المتحف وكلما عدت وشاهدت مقاطع من الحفل أدرك أن انطباعي الأول في العرض الأول كان صحيحا وهو أنه افتتاح فخم وحافل بإبداع المخرج والملحن والديكور وكل من شارك في الافتتاح”.

وتابع: “صباح اليوم شاهدت مقاطع علي اكسترا نيوز وعشت نفس لحظات الاستمتاع ولا اقول ذلك لمن انتقدوا الحفل وانما للذين استمتعوا به مرة اولي وأؤكد انه في المرات التالية سيكون الاستمتاع اكبر اكرر تهنئتي للمبدعين المصريين ولمن قدم لنا هذا العرض الفخم الذي يليق بمصر”.

وقالت منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، إن الأجانب الحاضرين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لم يستمعوا إلى ترجمة فورية لكلمات الحفل أو الأغاني.

وتابعت منى الشاذلي: كانت كل النصوص الكلامية متسجلة بأصوات أصحابها بلغات مختلفة، يعني مثلا فاطمة سعيد كانت مسجلة الكلام بتاعها بالإنجليزي والفرنسي، وكلام كريم عبد العزيز كان مسجل كلامه بالإنجليزي والفرنسي.

واستكملت: وأثناء عرض الحفل كانوا بيسمعوه بلغاتهم الأصلية من نفس الشخصية الموجودة أمامهم على مسرح الاحتفالية.

