فخم وحافل بالإبداع.. المستكاوي يجدد إشادته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أشاد الصحفي حسن المستكاوي، بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد إعادة مشاهدته.

وكتب المستكاوي عبر إكس: “أعود إلي حفل افتتاح المتحف وكلما عدت وشاهدت مقاطع من الحفل أدرك أن انطباعي الأول في العرض الأول كان صحيحا وهو أنه افتتاح فخم وحافل بإبداع المخرج والملحن والديكور وكل من شارك في الافتتاح”.

وتابع: “صباح اليوم شاهدت مقاطع علي اكسترا نيوز وعشت نفس لحظات الاستمتاع ولا اقول ذلك لمن انتقدوا الحفل وانما للذين استمتعوا به مرة اولي وأؤكد انه في المرات التالية سيكون الاستمتاع اكبر اكرر تهنئتي للمبدعين المصريين ولمن قدم لنا هذا العرض الفخم الذي يليق بمصر”.

وقالت منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، إن الأجانب الحاضرين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لم يستمعوا إلى ترجمة فورية لكلمات الحفل أو الأغاني.

وتابعت منى الشاذلي: كانت كل النصوص الكلامية متسجلة بأصوات أصحابها بلغات مختلفة، يعني مثلا فاطمة سعيد كانت مسجلة الكلام بتاعها بالإنجليزي والفرنسي، وكلام كريم عبد العزيز كان مسجل كلامه بالإنجليزي والفرنسي.

واستكملت: وأثناء عرض الحفل كانوا بيسمعوه بلغاتهم الأصلية من نفس الشخصية الموجودة أمامهم على مسرح الاحتفالية.