قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

شهد المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة، اكتمال بيع تذاكر الزيارات له من قبل المصريين والأجانب، قبل حلول الساعة الثانية ظهرًا؛نتجة التهافت على الزيارات التي صاحبت الزخم الإعلامي والترويجي له.

صور المتحف المصري الكبير


ورصدت عدسة "صدى البلد"، أجواء التوافد الكثيف لزيارة المتحف المصري الكبير، لمشاهدة أكثر من 57 ألف قطعة أثرية معروضة، بالإضافة إلى قاعة الملك توت عنخ آمون ومجموعتة الملكية الكاملة بعدد تخطى الـ 5 آلاف قطعة أثرية، وقاعة الملك خوفو "مراكب الشمس".


نظراً للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، فقد تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.


وأعلنت إدارة المتحف عن إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غداً السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وتؤكد إدارة المتحف أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقاً عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.
وتتوجه إدارة المتحف بخالص الشكر والتقدير لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، وعلى الحماس الكبير الذي يعكس مكانة المتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية.

كما تُهيب إدارة المتحف بالراغبين في الزيارة مستقبلاً إلى حجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الرسمي، www.gem.eg لضمان سهولة التنظيم وتقديم تجربة زيارة مميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد.

المتحف المصري الكبير زحام على المتحف المصري الكبير حجز تذاكر المتحف المصري الكبير صور المتحف المصري الكبير المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال

إصابة 15 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت ليد قرب طولكرم

انتخابات المصريين بالخارج

الخارجية: تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج

روسيا والاتحاد الأوربي

الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد