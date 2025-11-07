زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير

شهد المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة، اكتمال بيع تذاكر الزيارات له من قبل المصريين والأجانب، قبل حلول الساعة الثانية ظهرًا؛نتجة التهافت على الزيارات التي صاحبت الزخم الإعلامي والترويجي له.

صور المتحف المصري الكبير



ورصدت عدسة "صدى البلد"، أجواء التوافد الكثيف لزيارة المتحف المصري الكبير، لمشاهدة أكثر من 57 ألف قطعة أثرية معروضة، بالإضافة إلى قاعة الملك توت عنخ آمون ومجموعتة الملكية الكاملة بعدد تخطى الـ 5 آلاف قطعة أثرية، وقاعة الملك خوفو "مراكب الشمس".



نظراً للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، فقد تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.



وأعلنت إدارة المتحف عن إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غداً السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وتؤكد إدارة المتحف أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقاً عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.

وتتوجه إدارة المتحف بخالص الشكر والتقدير لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، وعلى الحماس الكبير الذي يعكس مكانة المتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية.

كما تُهيب إدارة المتحف بالراغبين في الزيارة مستقبلاً إلى حجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الرسمي، www.gem.eg لضمان سهولة التنظيم وتقديم تجربة زيارة مميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد.