حسن مصطفى: أتحفظ على مشاركة ثنائي المنتخب أمام زيمبابوي

تحدث حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، عن فوز منتخب مصر أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا

وقال مصطفى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:لو كنا استغلينا الفرص اللي جتلنا ف بداية الماتش كنا روحنا ف حته تانيه، والإيجابية الوحيده في الماتش ده هو أننا كسبنا وخدنا ال٣ بونط

وأضاف: حسام عبدالمجيد وإمام عاشور عندي تحفظ على أنهم بدأوا أساسي وده خطأ من حسام حسن

وتابع؛ حسام عبدالمجيد اه كويس بس انت مدتلوش ف ماتشات التصفيات والودية.. فازاي تديهم ف ماتش رسمي زي ده ، الهدف التي تلقانا كان سبب كبير من حسام عبدالمجيد مناصفه مع ياسر وهاني..

وواصل: من احسن مواسم حسام عبدالمجيد الموسم ده وطول التصفيات راكنه ازاي تديله

واختتم: انت كنت لازم تبدأ بزيزو أساسي هو ومصطفى محمد وهنا حسام حسن اخطا برضو، مصطفى محمد هو اللي احيا هدف الفوز لمحمد صلاح وهنا أهميته