بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
رياضة

حسن مصطفى: أتحفظ على مشاركة ثنائي المنتخب أمام زيمبابوي

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

تحدث حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، عن فوز منتخب مصر أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 

وقال مصطفى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:لو كنا استغلينا الفرص اللي جتلنا ف بداية الماتش كنا روحنا ف حته تانيه، والإيجابية الوحيده في الماتش ده هو أننا كسبنا وخدنا ال٣ بونط

وأضاف: حسام عبدالمجيد وإمام عاشور عندي تحفظ على أنهم بدأوا أساسي  وده خطأ من حسام حسن

وتابع؛ حسام عبدالمجيد اه كويس بس انت مدتلوش ف ماتشات التصفيات والودية.. فازاي تديهم ف ماتش رسمي زي ده ، الهدف التي تلقانا كان سبب كبير من حسام عبدالمجيد مناصفه مع ياسر وهاني..

وواصل: من احسن مواسم حسام عبدالمجيد الموسم ده  وطول التصفيات راكنه ازاي تديله

واختتم: انت كنت لازم تبدأ بزيزو أساسي  هو ومصطفى محمد وهنا حسام حسن اخطا برضو، مصطفى محمد هو اللي احيا هدف الفوز لمحمد صلاح وهنا أهميته

حسن مصطفى منتخب مصر زيمبابوي فوز منتخب مصر إمام عاشور حسام حسن

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

شيري تطلق روبوت‎ AiMOGA ‎بدورة الألعاب الآسيوية للشباب لذوي الإعاقة 2025‏

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

