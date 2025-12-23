محمد طارق أضا عن فوز مصر أمام زيمبابوي: كنا محتاجين المكسب والفرحة



أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن حسام حسن نجح في قيادة منتخب مصر لتحقيق الفوز في أول مباراة له ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أهمية البناء على هذا الانتصار خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أضا عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن المنتخب كان في حاجة ماسة إلى هذا الفوز، سواء على مستوى النقاط أو الحالة المعنوية، قائلًا: "كنا محتاجين المكسب والفرحة".

كما أشار إلى أن الفراعنة قدموا مباراة قوية وحققوا فوزًا مستحقًا رغم إهدار العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

وأضاف أضا أن الهدف الذي هز شباك الفراعنة، تسبب في حالة من الارتباك داخل صفوف المنتخب، ما دفع حسام حسن لإجراء تعديلات على مستوى التشكيل والخطة، موضحًا أن المدير الفني راهن على عامل الانسجام، وهو ما ظهر بوضوح في الشوط الثاني الذي شهد انتفاضة ملحوظة في أداء الفراعنة.

