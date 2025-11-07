قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات

الرئيس السوري
الرئيس السوري
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات، في خطوة تُعدّ تحولاً لافتاً في سياسة واشنطن تجاه دمشق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي استنادا إلى مراجعة شاملة لبرامج العقوبات المفروضة على سوريا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار أو توقيته.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تقارير أشارت إلى تحركات دبلوماسية جديدة بين واشنطن ودمشق، وسط مؤشرات على انفتاح محتمل في العلاقات بين الجانبين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة السورية بشأن القرار الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سألتقي بالرئيس السوري، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وأضاف ترامب، الرئيس السوري رجل قوي وأنا على وفاق معه بشكل جيد.

وتابع الرئيس الأمريكي، رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بعض دول آسيا الوسطى الخمس ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام.

وأضاف الرئيس الأمريكي: دول رائعة وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إدارة ترامب تستعد للإعلان عن صفقة لبيع طائرات ركاب من طراز «بوينج» لشركات طيران في كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وذلك في ظل توقعات بانضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم الموقعة مع إسرائيل.

من المتوقع انضمام كازاخستان اليوم الخميس إلى اتفاقيات إبراهيم، في إطار سعي إدارة ترامب لتوسيع اتفاقيات السلام في منطقة الشرق الأوسط، واستكمالا لما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى بانضمام الإمارات والبحرين والمغرب.

معلومات عن كازاخستان

دولة كازاخستان عاصمتها أستانا، وأكبر مدينة تسمى ألماتي، وتقع في منطقة آسيا الوسطى، وعلى حدودها الشمالية وفي الشرق الصين، إلى جانب قيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان جنوبًا، وبحر قزوين غربًا.

وزارة الخزانة الأميركية الرئيس السوري أحمد الشرع قائمة العقوبات واشنطن

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

