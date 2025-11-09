قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

كيف تتعامل مع اضطراب الشخصية الحدية؟

الشخصية الحدية
الشخصية الحدية
حياة عبد العزيز

يُعد اضطراب الشخصية الحدية (BPD) من أكثر الأمراض النفسية تشخيصًا خاطئًا، ويُعرّف عادةً بانفعالات خارجة عن السيطرة، وعلاقات غير مستقرة، وتصرفات اندفاعية، وشعور ضعيف بالذات، ورغم أنه قد يكون مرهقًا في بعض الأحيان، إلا أن الإدارة والدعم الدقيقين له أثرٌ عظيم على الشخص الذي يعاني منه ومن يهتمون لأمره.

وفقا لموقع Onlymyhealth، قال الدكتور فيكرام فورا، المدير الطبي ورئيس مسؤولي الصحة (شبه القارة الهندية)، منظمة إس أو إس الدولية أنه من خلال مزيج مناسب من العلاج، وتعديل نمط الحياة، والفهم، يمكن لمرضى اضطراب الشخصية الحدية أن يعيشوا حياة مُرضية ومستقرة وذات معنى. 

فهم اضطراب الشخصية الحدية

اضطراب الشخصية الحدية هو مرض نفسي يؤثر على طريقة تفكير الفرد ومشاعره تجاه نفسه والآخرين. يبدأ عادةً في مرحلة البلوغ المبكرة، وقد يتفاقم بسبب صدمة الطفولة، أو سوء المعاملة، أو العلاقات الأسرية المضطربة، كما أشار. يمكن أن يعاني المصابون باضطراب الشخصية الحدية منتقلبات مزاجية حادة، والخوف من الهجر، والشعور المستمر بالفراغ، والسلوك المؤذي للذات، وصعوبة الثقة بالآخرين.

لا يعني اضطراب الشخصية الحدية أن الشخص معطل أو لا يمكن إصلاحه. بل يشير إلى أن ردود أفعاله العاطفية أكثر تطرفًا ويصعب السيطرة عليها، عادةً بسبب تأثيرات بيولوجية وبيئية، إدراك هذا الاختلاف هو أهم جزء في التعاطف مع شخص مصاب بهذه الحالة.

كيفية التعامل مع اضطراب الشخصية الحدية

يتطلب علاج اضطراب الشخصية الحدية نهجًا منهجيًا ومتعدد التخصصات، يشمل العلاج المهني، وتعديلات حياتية، ودعمًا قويًا من العائلة والأصدقاء. إليك أفضل الطرق المعتمدة من الخبراء للتعامل معه:

1. احصل على مساعدة مهنية في وقت مبكر

العلاج هو أساس علاج اضطراب الشخصية الحدية، من بين العديد من العلاجات، العلاج السلوكي الجدلي يُعدّ العلاج السلوكي الجدلي (DBT) الأكثر فعالية. يُعلّم العلاج السلوكي الجدلي المرضى كيفية تنظيم انفعالاتهم، وتحمّل الضيق، واليقظة الذهنية، ومهارات التعامل مع الآخرين، وهي تقنيات تُمكّن المرضى من إدارة مشاعرهم وعلاقاتهم العاطفية المتطرفة.

2. ممارسة اليقظة الذهنية والتنظيم العاطفي

إن اليقظة الذهنية تمكن الناس منأن يكونوا شاهدين على عواطفهم دون الاستجابة للاندفاع.يمكن لأنشطة اليقظة الذهنية اليومية، كالتنفس العميق والتأمل وكتابة اليوميات، أن تُعزز الوعي وضبط النفس. إن التدرب على إيقاف المشاعر وتسميتها قبل الاستجابة لها يُقلل من الانفعالات والتصرفات الاندفاعية.

3. تطوير علاقات وحدود صحية

بالنسبة للأفراد المصابين باضطراب الشخصية الحدية، تميل علاقاتهم إلى التذبذب بين المثالية والتقليل من القيمة. من المهم تعلم التعبير عن الاحتياجات بوضوح، بدلًا من الافتراضات المسبقة، ووضع حدود. إن فهم الأصدقاء والأقارب والشركاء له دور كبير عندما يتعرفون على هذه الحالة ويتفاعلون معها بتعاطف بدلًا من إصدار الأحكام

الشخصية الحدية مرض نفسي صفات الشخصية الحدية الصحة النفسية الشخصية الحدية وعلاجها

