حسام موافي: 99% من الناس لا يفرقون بين المرض النفسي والعقلي .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن 99% من الناس لا يعرفون الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن أصعب تخصص في الطب هو الأمراض النفسية، وأغلب الناس لا يعرفونه "لما تقول واحد دي حاجة نفسية يقولك يعني انا مجنون يا دكتور".

وتابع: واحد عنده ذبحة صدرية أو ألم في صدره ويطلع العكس، وواحد لا يشتكي من أي ألم ونكتشف أنه مصاب بمرض خطير جدا.

وأوضح أن المرض النفسي لا يعني أن صاحبه مريض بالجنون ونريد أن نعرف الناس بهذا الأمر ونزيد من التوعية بالأمراض النفسية.