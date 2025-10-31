احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن تصلب الشرايين يعني ضيق الشريان، وبالتالي يقل فيه الأكسجين والدم.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن المدخن يتأثر بهذا الأمر بشكل أكبر، منوها بأن الكوليسترول له دورة على جدار الشريان، وعند تصلب الشرايين؛يترسب الكوليسترول في المنطقة التي بها خلل فهي منطقة غير طبيعية.

وواصل: أنت مبوَّظ منطقة في الشريان والكوليسترول هيترسب فيها، فيتحول الأمر إلى تصلب الشرايين، منوها بأن تصلب الشرايين ليس السبب فيه الكوليسترول، وإنما هي المنطقة الحساسة التي بها أكسجين قليل، وأن التدخين يقلل الأكسجين أكثر في هذه المنطقة الحساسة.