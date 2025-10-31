حسام موافي يكشف عن أرقى كلمات القرآن الكريم .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن العبودية شئ جميل ويجب الإلتزام بها ونعلم أولادنا ألا يكون إلا عبدا لله.

أضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن علماء الدين عليهم التركيز على مفهوم العبودية لله تعالى، فالعبد لا يكون إلا عبدا لله وحده.

واستشهد بقوله تعالى "فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ" وقوله تعالى "نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" فكلمة عبد كلمة كبير جدا، فهي من أرقى كلمات القرآن الكريم.

وتابع: العبودية تجعل العبد عظيم لا يخضع لأحد، فعطاء الله أكثر من عطاء البشر، وحافظ على كرامتك.