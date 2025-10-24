حسام موافي يكشف ضرر الكحوليات على الكبد والأعصاب الطرفية .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن ضرر الكحوليات على الكبد والبنكرياس.

وقال الدكتور حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، إن الله تعالى حذر من الأكل، لأنه خلق لنا كلى وقلب وكبد وشرايين ومخ، على أكمل وجه وبأحسن هيئة.

وتابع: كل الأعضاء دي هتبوظ بسبب الأكل ولذلك حذرنا الله من الأكل فهو العالم بنا، ولذلك ينبغي تجنب أكل الدهون ولا تأكل كثيرا.

وأوضح أن الكحوليات ليست محرمة بشكل عشوائية منوها أن الكحوليات لها أضرار غير عادية على عضلة القلب والأعصاب الطرفية والكبد والبنكرياس، ومن يتناول هذه الكحوليات لا يشعر بذلك داخل جسمه.