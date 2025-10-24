أمى بتدعي عليا وحياتي مدمرة .. حسام موافي: هذا مستحيل .. فيديو

أرسلت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، تقول فيه "أنا مدمرة بسبب دعاء أمي عليا وبعمل المستحيل عشان أرضيها وخايفة ربنا يكون بيستجيب دعائها، فماذا أفعل؟

وقال الدكتور حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، إنه ليس من المعقول أن تكره الأم ابنتها أو تدعي عليها من قلبها، قائلا "مستحيل".

وتابع: هذا مستحيل ولكن ساعات الواحد بيحط همه في اللي بيحبه، فقد تكون الأم معرضة لضغوط وتتنفس من هذه الضغوط في الشخص الذي تحبه وهي ابنتها التي تشتكي منها.

وأكد أنه لا يصح لهذه الفتاة أن تفكر في قتل نفسها وعليها اللجوء إلى الله تعالى وتتقرب إليه.