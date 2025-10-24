لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة

وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، تقول فيه "عندي ألم ووجع كتير في دماغي وخايفة أكشف يكون عندي المرض الخبيث فما العمل؟

وقال الدكتور حسام موافي في إجابته على السائلة عبر برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة صدى البلد: يا رحمة انتي عايزة الضرب، لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة، يعني ايه خايفة يطلع عندك المرض الوحش.

وتابع: أولا اللي انتي بتقوليه ده بعيد كل البعد عن السرطان ولكن لازم تكشفي، فأسباب الصداع كثيرة جدا، وأكثر مرض يحتل العيادات الباطنية هو الصداع وكذلك عيادات النفسية وعيادات الأعصاب.

وأشار إلى أن الوصف الذي قالته السائلة هو الصداع العنقودي وهو صداع نفسي وله علاج دوائي.