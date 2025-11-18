قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"
مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بريطانيا تخطط للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
بالصور

جمارك سفاجا.. مزاد سيارات جديد لماركات عالمية "ملاكي" ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد كبير من "لوطات" السيارات الملاكي من مهمل ومصادر ومتروك جمارك سفاجا والدخيلة، وذلك يوم 27 نوفمبر الجاري.

صورة تعبيرية لمزاد سيارات جمارك

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات الحكومية في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

وتشمل السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها سيارات "ملاكي" لماركات عالمية منها بي إم دبليو ‏ومرسيدس ‏وهيونداي ‏وفورد ‏وتويوتا ‏و كيا ‏ونيسان‎ ‎وميتسوبيشي ‏.

مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

ولفتت مصلحة الجمارك إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة ومخازن جمرك البيوع الجمركية بالمطار وجمرك البيوع الجمركية بمخزن 6 أكتوبر والملاحق الخارجية الخاصة به من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد علني لوطات السيارات الملاكي جمارك سفاجا المزاد العلني للسيارات السيارات مزاد سيارات

جمارك سفاجا.. مزاد سيارات جديد لماركات عالمية "ملاكي" ‏

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

