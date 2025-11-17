لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏.‏

تعتمد السيارة كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏، على محركين رئيسيين يعملان بالبنزين: الأول بسعة 1.6 لتر يولد قوة تبلغ حوالي 122 حصانا وعزم دوران يبلغ 154 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي، والثاني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة تصل إلى 156 حصانًا وعزم دوران 194 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي بست سرعات. يبلغ متوسط استهلاك الوقود المجمع حوالي 7.5 إلى 7.7 لتر لكل 100 كيلومتر (12.7-15.4 كم/لتر).

تتوفر السيارة كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏، بأجسام مختلفة بما في ذلك السيدان والكوبيه والهاتشباك، وتتراوح الأبعاد حسب النوع. يبلغ طول طراز السيدان عادة 4530 ملم وعرضه 1775 ملم وارتفاعه 1460 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2650 ملم، تشمل الميزات الخارجية جنوط عجلات مقاس 15 بوصة في الطرازات الأساسية، ومرايا جانبية بلون الهيكل يمكن تعديلها كهربائيا.

تتضمن المقصورة الداخلية للسيارة كيا سيراتو‏ موديل 2012‏، مقاعد تتسع لخمسة ركاب، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي، وتكييف يدوي، ونظام صوتي مع مشغل أقراص مدمجة (CD) ومنافذ AUX و USB، وخاصية البلوتوث في بعض الفئات، على صعيد الأمان، زودت السيارة بميزات مثل نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة (حتى ست وسائد هوائية في بعض الطرازات).

وتاتي أسعار السيارة كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏، داخل سوق السيارات المستعملة تتراوح ما بين 500 الف جنيه الي 550 الف جنيه.