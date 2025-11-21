كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

أكد محمد حسين الجبلاوي محامي الطفل محمد المجني عليه في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة الصاروخ الكهربائي، أن هناك تفاصيل مدوية في الواقعة التي هزت الرأي العام.

وأشار إلى أن من بين التفاصيل وبحسب اعترافات الطفلة شقيقة الجاني، أن المتهم حبس اخواته الصغار داخل غرفة أثناء ارتكاب جريمته، وأنها سمعته يردد بعض الكلمات باللغة الأجنبية أثناء استغاثة

المجني عليه.

وأوضح محامي المجني عليه، أنه بحسب اعترافات الطفلة : «هو قفل عليهم الغرفة ولما هما سمعو صراخ المجنى عليه واستغاثته سمعت اخوها المتهم بيتكلم كلام اجنبى مش عارفاه».

وأضاف: « اخت المجني عليه لما سمعت الكلام ده نزلت من البيت جري وراحت اتصلت بوالدها علشان تقول له الحق اخويا بيتخانق مع صاحبه في البيت وصاحبه بيستغيث منه وبعد كده ما رجعتش البيت ثاني».

وكانت جهات التحقيق فى الإسماعيلية قد قررت احالة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بـ صاروخ كهربائي إلى أشلاء إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر الجاري أولى جلسات محاكمته.

قررت جهات التحقيق

في وقت سابق تجديد حبس صاحب محل موبايلات فى قضية مقتل تلميذ الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك للمرة الثانية.

كما قررت جهات التحقيق تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله فى الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

وعلي مدار أكثر من شهر واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق في واقعة جريمة الإسماعيلية وخاصة مع المتهم يوسف.أ 14 عام الأول بارتكاب الواقعة بعد أن أعترف بالجريمة ومثلها للمرة الأولي في حضور ممثلي النيابة.

واعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه استدرجه علي اثره الي منزل في منطقة المحطة الجديدة، واعتدي عليه بشاكوش حديدي علي رقبته ورأسه قبل أن يستكمل تسديد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.

تقطيع الجثمان الى 6 اجزاء

كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعي التي وصفت حال جثمان المجني عليه بتقطيعه إلي 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الي جزئين في محاولة لإخفاء معالم جريمته.