القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" بدهس كلب عمداً وفراره هارباً بالعجمى بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل ذلك لعقر الكلب له منذ فترة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.