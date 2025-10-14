قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
مسؤول بالأمن الوطني الأمريكي سابقًا: اتفاق غزة مرهون بنزع سلاح حماس وضمانات دولية لإعادة الإعمار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21| فيديو
بعد وصول المرشحين لـ2191.. لجان تلقي أوراق الترشح لـ انتخابات مجلس النواب تفتح أبوابها لليوم السابع
تحديث لحظي للأسعار.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري
ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط
مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلا..حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر
اول تعليق من ايران علي دعوة ترامب لطهران بإبرام إتفاق مع واشنطن
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
السودان.. مسيرتان للدعم السريع تستهدفان منطقة عد بابكر شرقي الخرطوم
رئيسة وزراء إيطاليا للرئيس السيسي: ملتزمون بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين
هل القطط تجلب الرزق في البيت؟.. 10 أسرار وشرطان للاحتفاظ بها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النجوم الكبار لم يسببوا أي مشاكل.. النحاس يرد على مشاكل أوضة اللبس بالأهلي

عماد النحاس
عماد النحاس
علا محمد

كشف الإعلامي أحمدعبد الباسط عن تصريحات عماد النحاس المدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي والسابق بالأهلي ،بشأن لاعبي نادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال عماد النحاس: 
"النجوم الكبار في الفريق في وقتي لم يسببوا لي أي مشاكل في غرفة تغيير الملابس اللاعبون ساندوني في الوقت الصعب وتحدثنا جميعا للخروج من الحالة السيئة التي كنا نمر بها وكان هناك ترابط بين الجهاز الفني واللاعبين".


يستعد النادي الأهلي لإقامة حفل تكريم للكابتن عماد النحاس غدًا، الثلاثاء، تقديرًا لدوره البارز وجهوده الكبيرة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وما قدمه من إنجازات على مدار عمله مع اللاعبين والجهاز الفني.

تكريم عماد النحاس
وأوضح الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي قرر تكريم عماد النحاس، قبل رحيله للدوري العراقي، تعبيرًا عن الامتنان لإسهاماته في رفع أداء الفريق والمساهمة في نجاحاته الأخيرة.

الإعلامي أحمدعبد الباسط تصريحات عماد النحاس عماد النحاس المدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي والسابق بالأهلي الأهلي غرفة تغيير الملابس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

عماد النحاس

النجوم الكبار لم يسببوا أي مشاكل.. النحاس يرد على مشاكل أوضة اللبس بالأهلي

ييس توروب

عماد النحاس: توروب لم يطلب تواجدي في الجهاز المعاون

حسام البدري

حسام البدري: فخور بتأهل مصر للمونديال.. وصلاح يكتب التاريخ من جديد

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد