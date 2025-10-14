النجوم الكبار لم يسببوا أي مشاكل.. النحاس يرد على مشاكل أوضة اللبس بالأهلي

كشف الإعلامي أحمدعبد الباسط عن تصريحات عماد النحاس المدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي والسابق بالأهلي ،بشأن لاعبي نادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال عماد النحاس:

"النجوم الكبار في الفريق في وقتي لم يسببوا لي أي مشاكل في غرفة تغيير الملابس اللاعبون ساندوني في الوقت الصعب وتحدثنا جميعا للخروج من الحالة السيئة التي كنا نمر بها وكان هناك ترابط بين الجهاز الفني واللاعبين".



يستعد النادي الأهلي لإقامة حفل تكريم للكابتن عماد النحاس غدًا، الثلاثاء، تقديرًا لدوره البارز وجهوده الكبيرة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وما قدمه من إنجازات على مدار عمله مع اللاعبين والجهاز الفني.

تكريم عماد النحاس

وأوضح الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي قرر تكريم عماد النحاس، قبل رحيله للدوري العراقي، تعبيرًا عن الامتنان لإسهاماته في رفع أداء الفريق والمساهمة في نجاحاته الأخيرة.