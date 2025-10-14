عماد النحاس: توروب لم يطلب تواجدي في الجهاز المعاون

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات عماد النحاس بشأن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال عماد النحاس: "ييس توروب لم يطلب تواجدي في الجهاز المعاون، ولو كان طلبني كنت هوافق طبعا، واكيد زعلت اني ماشي من بيتي، وكنت شايف ان عندي حاجات اكتر اقدمها".



أكد الإعلامي محمد شبانة, أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى انزعاجه بسبب غياب إمام عاشور عن الملاعب الفترة الماضية بسبب تناول وجبة فاسدة من الخارج.



ملف اللاعبين الراحلين

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" توروب أخطر الإدارة بأن أي ملف يخص كرة القدم هو المسؤول عنها، وستكون بعيده عن لجنة التخطيط ورأيهم سيكون استشاري فقط".

وتابع:" عقب مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات، توروب سيتفح العديد من الملفات ومنهم ملف اللاعبين الراحلين وقد يرحل حسين الشحات وعمر كمال، وأشرف داري وجراديشار، وأليو ديانج في يناير".

وشدد:" توروب منزعج بسبب ما حدث مع إمام عاشور، وابتعاده عن التدريبات لمدة شهر ونصب بسبب تناوله وجبه من الخارج أثرت عليه وقال أن ما حدث قمة الفوضى وأكد لوليد صلاح الدين، أن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى".