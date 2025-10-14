قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
رياضة

عماد النحاس: توروب لم يطلب تواجدي في الجهاز المعاون

ييس توروب
ييس توروب
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات عماد النحاس بشأن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال عماد النحاس: "ييس توروب لم يطلب تواجدي في الجهاز المعاون، ولو كان طلبني كنت هوافق طبعا، واكيد زعلت اني ماشي من بيتي، وكنت شايف ان عندي حاجات اكتر اقدمها".


أكد الإعلامي محمد شبانة, أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى انزعاجه بسبب غياب إمام عاشور عن الملاعب الفترة الماضية بسبب تناول وجبة فاسدة من الخارج.
 

ملف اللاعبين الراحلين
وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" توروب أخطر الإدارة بأن أي ملف يخص كرة القدم هو المسؤول عنها، وستكون بعيده عن لجنة التخطيط ورأيهم سيكون استشاري فقط".

وتابع:" عقب مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات، توروب سيتفح العديد من الملفات ومنهم ملف اللاعبين الراحلين وقد يرحل حسين الشحات وعمر كمال، وأشرف داري وجراديشار، وأليو ديانج في يناير".

وشدد:" توروب منزعج بسبب ما حدث مع إمام عاشور، وابتعاده عن التدريبات لمدة شهر ونصب بسبب تناوله وجبه من الخارج أثرت عليه وقال أن ما حدث قمة الفوضى وأكد لوليد صلاح الدين، أن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى".

عماد النحاس الدنماركي ييس توروب توروب ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي محمد شبانة

