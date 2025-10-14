شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث

أكد شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي أن حسام غالي عضو مجلس الإدارة خالف قواعد ومبادئ الأهلي بتصريحاته الأخيرة.



وقال محمد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أصول الأهلي تمنعني من التحدث عن تصريحات حسام غالي ضد الخطيب.

وأضاف: الخطيب لم يحدث أن اتخذ قرارات فردية مطلقا، وجلست على ترابيزت الاجتماعات وأرى الخطيب يناقش أعضاء المجلس في القرارات.

وتابع: حسام غالي خرج عن قواعد النادي الأهلي، ويؤخذ على حسام غالي الحديث في هذا التوقيت.

وأردف: حسام غالي وأخطأ في توقيت التصريحات وسيد عبد الحفيظ حافظ مبادئ ونظام الأهلي، وهذا سر نجاحه، ولا أخاف من أحد مطلقا.