عماد النحاس: مصطفى محمد بديل جيد لتعويض وسام أبو علي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمدعبد الباسط عن تصريحات عماد النحاس المدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي والسابق بالأهلي ، بشأن اللاعب مصطفي محمد.

وقال عماد النحاس:

"مصطفى محمد بديل جيد لتعويض وسام أبو علي من وجهة نظري".



ويستعد النادي الأهلي لإقامة حفل تكريم للكابتن عماد النحاس، الثلاثاء، تقديرًا لدوره البارز وجهوده الكبيرة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وما قدمه من إنجازات على مدار عمله مع اللاعبين والجهاز الفني.

تكريم عماد النحاس



وأوضح الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي قرر تكريم عماد النحاس، قبل رحيله للدوري العراقي، تعبيرًا عن الامتنان لإسهاماته في رفع أداء الفريق والمساهمة في نجاحاته الأخيرة.