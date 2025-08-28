قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
أخبار التكنولوجيا| جوجل تعلن عن تحول كبير في سياسة أندرويد.. تسريب جديد يكشف ميزة مفاجئة في آيفون 17 برو ماكس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تعلن عن تحول كبير في سياسة أندرويد
 

تستعد شركة جوجل، لإطلاق واحدة من أكبر التغييرات في تاريخ نظام أندرويد، حيث ستقيد عملية تثبيت التطبيقات الخارجية (sideloading) من المطورين غير الموثقين. 

 بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها

طلبت شركة مايكروسوفت من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والشرطة المحلية المساعدة في مراقبة واحتواء موجة احتجاجات متصاعدة قام بها موظفوها حول النزاع في غزة.

مفاجآت تصميم وأداء هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق

تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف سامسونج القادم Galaxy S26 Ultra سيشهد بعض التعديلات الطفيفة في التصميم، بهدف جعله أكثر راحة وسلاسة عند الإمساك به.

تسريب جديد يكشف ميزة مفاجئة في آيفون 17 برو ماكس

 

تقترب آبل من الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 17، حيث تشير التسريبات إلى حدث إطلاق مرتقب في 9 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة لم تؤكد الموعد بعد.

سامسونج Galaxy S26 Ultra يقتبس تصميم كاميرا آيفون الضخمة

بينما تستعد آبل لإطلاق iPhone 17، تخطط سامسونج أيضا لإحداث تغييرات كبيرة في موديلات سلسلة S القادمة.

مزايا هيوماين تشات.. أول روبوت دردشة عربي بجودة عالمية

أعلنت شركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق منصتها الجديدة هيوماين تشات Humain Chat، وهي أول منصة دردشة تفاعلية عربية من الجيل التالي، مدعومة بنموذج علام 34B المتطور، وهو نموذج لغوي عربي متقدم طورته الشركة محليا.

بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة

أشارت تسريبات حديثة إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra القادم من سامسونج قد يشهد تغييرات كبيرة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، والتي يتوقع أن تكون ضخمة، ومع ذلك، يبدو أن البطارية لن تحظى بنفس القدر من التحسين.

أنثروبيك تطلق وكيل Claude الذكي داخل متصفح "كروم"

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نسخة معاينة بحثية من وكيل ذكاء اصطناعي يعمل ضمن متصفح الإنترنت، مدعوما بنماذج Claude الخاصة بها.

جوجل تحدث محرر الفيديو “Vids” بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة

أعلنت شركة جوجل Google، عن تحديثات كبيرة على محرر الفيديو Vids، التابع لحزمة الإنتاجية Google Workspace، والذي كانت قد كشفت عنه العام الماضي.

