أخبار التكنولوجيا| جوجل تعلن عن تحول كبير في سياسة أندرويد.. تسريب جديد يكشف ميزة مفاجئة في آيفون 17 برو ماكس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة جوجل، لإطلاق واحدة من أكبر التغييرات في تاريخ نظام أندرويد، حيث ستقيد عملية تثبيت التطبيقات الخارجية (sideloading) من المطورين غير الموثقين.

طلبت شركة مايكروسوفت من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والشرطة المحلية المساعدة في مراقبة واحتواء موجة احتجاجات متصاعدة قام بها موظفوها حول النزاع في غزة.

تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف سامسونج القادم Galaxy S26 Ultra سيشهد بعض التعديلات الطفيفة في التصميم، بهدف جعله أكثر راحة وسلاسة عند الإمساك به.

تقترب آبل من الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 17، حيث تشير التسريبات إلى حدث إطلاق مرتقب في 9 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة لم تؤكد الموعد بعد.

سامسونج Galaxy S26 Ultra يقتبس تصميم كاميرا آيفون الضخمة

بينما تستعد آبل لإطلاق iPhone 17، تخطط سامسونج أيضا لإحداث تغييرات كبيرة في موديلات سلسلة S القادمة.

أعلنت شركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق منصتها الجديدة هيوماين تشات Humain Chat، وهي أول منصة دردشة تفاعلية عربية من الجيل التالي، مدعومة بنموذج علام 34B المتطور، وهو نموذج لغوي عربي متقدم طورته الشركة محليا.

أشارت تسريبات حديثة إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra القادم من سامسونج قد يشهد تغييرات كبيرة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، والتي يتوقع أن تكون ضخمة، ومع ذلك، يبدو أن البطارية لن تحظى بنفس القدر من التحسين.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نسخة معاينة بحثية من وكيل ذكاء اصطناعي يعمل ضمن متصفح الإنترنت، مدعوما بنماذج Claude الخاصة بها.

جوجل تحدث محرر الفيديو “Vids” بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة

أعلنت شركة جوجل Google، عن تحديثات كبيرة على محرر الفيديو Vids، التابع لحزمة الإنتاجية Google Workspace، والذي كانت قد كشفت عنه العام الماضي.