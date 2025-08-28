مزايا هيوماين تشات.. أول روبوت دردشة عربي بجودة عالمية

أعلنت شركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق منصتها الجديدة هيوماين تشات Humain Chat، وهي أول منصة دردشة تفاعلية عربية من الجيل التالي، مدعومة بنموذج علام 34B المتطور، وهو نموذج لغوي عربي متقدم طورته الشركة محليا.

تم تصميم “هيوماين تشات”، خصيصا لخدمة المتحدثين بالعربية، ويعد خطوة نوعية لبناء تقنية ذكاء اصطناعي تراعي الثقافة العربية وتحقق التكافؤ اللغوي، مع تعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وأوضحت الشركة في بيانها الرسمي أن التطبيق متاح حاليا عبر الموقع الإلكتروني وأنظمة أندرويد وiOS، ويبدأ طرحه في المملكة العربية السعودية قبل التوسع إلى باقي دول الشرق الأوسط والعالم.

استهداف واسع للعالم العربي والإسلامي



يستهدف “هيوماين تشات” خدمة أكثر من 400 مليون متحدث بالعربية، وأكثر من ملياري مسلم حول العالم، عبر تجربة دردشة تتناسب مع الثقافة واللغة المحلية، وهو ما لم توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي السابقة بالشكل الكافي، يهدف التطبيق إلى سد فجوة الشمول الرقمي وتعزيز التكافؤ اللغوي على الصعيد العالمي.

أبرز مميزات تطبيق "هيوماين تشات”

- بحث فوري ومباشر عبر الإنترنت للوصول لأحدث المعلومات بدقة.

- دعم للهجات العربية المختلفة مع إمكانية التواصل الصوتي باللهجات المحلية.

- التبديل السلس بين اللغتين العربية والإنجليزية في نفس المحادثة.

- إمكانية مشاركة المحادثات بسهولة.

- التزام صارم بحماية البيانات الشخصية وفقا للأنظمة السعودية، مع تخزين البيانات داخل البنية التحتية المحلية لضمان خصوصية وأمان المستخدمين.

- يمكنك تحميل واستخدام تطبيق “هيوماين تشات” من خلال الرابط التالي http://chat.humain.ai.

- سيتوفر تطبيق “هيوماين تشات” أولا في المملكة العربية السعودية قبل التوسع في طرحه بالشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

