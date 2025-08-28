قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مزايا هيوماين تشات.. أول روبوت دردشة عربي بجودة عالمية

هيوماين تشات
هيوماين تشات
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق منصتها الجديدة هيوماين تشات Humain Chat، وهي أول منصة دردشة تفاعلية عربية من الجيل التالي، مدعومة بنموذج علام 34B المتطور، وهو نموذج لغوي عربي متقدم طورته الشركة محليا.

تم تصميم “هيوماين تشات”، خصيصا لخدمة المتحدثين بالعربية، ويعد خطوة نوعية لبناء تقنية ذكاء اصطناعي تراعي الثقافة العربية وتحقق التكافؤ اللغوي، مع تعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وأوضحت الشركة في بيانها الرسمي أن التطبيق متاح حاليا عبر الموقع الإلكتروني وأنظمة أندرويد وiOS، ويبدأ طرحه في المملكة العربية السعودية قبل التوسع إلى باقي دول الشرق الأوسط والعالم.

استهداف واسع للعالم العربي والإسلامي


يستهدف “هيوماين تشات” خدمة أكثر من 400 مليون متحدث بالعربية، وأكثر من ملياري مسلم حول العالم، عبر تجربة دردشة تتناسب مع الثقافة واللغة المحلية، وهو ما لم توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي السابقة بالشكل الكافي، يهدف التطبيق إلى سد فجوة الشمول الرقمي وتعزيز التكافؤ اللغوي على الصعيد العالمي.

أبرز مميزات تطبيق "هيوماين تشات”

- بحث فوري ومباشر عبر الإنترنت للوصول لأحدث المعلومات بدقة.

يستهدف تطبيق "هيوماين تشات" خدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية، وملياري مسلم حول العالم.

- دعم للهجات العربية المختلفة مع إمكانية التواصل الصوتي باللهجات المحلية.

- التبديل السلس بين اللغتين العربية والإنجليزية في نفس المحادثة.

- إمكانية مشاركة المحادثات بسهولة.

- التزام صارم بحماية البيانات الشخصية وفقا للأنظمة السعودية، مع تخزين البيانات داخل البنية التحتية المحلية لضمان خصوصية وأمان المستخدمين.

- يمكنك تحميل واستخدام تطبيق “هيوماين تشات” من خلال الرابط التالي http://chat.humain.ai.

- سيتوفر تطبيق “هيوماين تشات” أولا في المملكة العربية السعودية قبل التوسع في طرحه بالشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.
 

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

بذور الكتان

رغم فوائدها.. أضرار غير متوقعة لـ بذور الكتان

مشاكل الفم

فوائد السمسم المذهلة.. يعالج البكتيريا ومشاكل الأسنان والفم

الصداع

حاول الاسترخاء.. 10 حيل للتخلص من الصداع

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

طريقة عمل التومية

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

