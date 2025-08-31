قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا
مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو
سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد
محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه
تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي
ضربا شخصا أثناء سيرهما بدراجة نارية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر سيناقش اليوم الخطة العسكرية فقط
علي جمعة: من أُتيح له فهم الحقيقة المحمدية ولو بشكل يسير يظل النور في قلبه دائمًا
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تشمل إصلاحا مجانيا للشاشة والبطارية.. جوجل تطلق خدمة الحماية الفائقة Pixel Care+

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل ترقية ضخمة لخدمات حماية أجهزتها، وكشفت عن برنامج رائد جديد تحت اسم "Pixel Care+"، مصمم ليمنح مالكي أجهزة بكسل مستوى أعلى بكثير من التغطية وراحة البال الحقيقية.

ولا يعتبر البرنامج الجديد مجرد تغيير في الاسم، بل هو إصلاح شامل يمنح أجهزة بكسل أخيرًا تجربة الدعم المتميزة التي تستحقها.

ما الذي يجعل الخدمة الجديدة مميزة؟.. إصلاحات مجانية تمامًا

يكمن جوهر البرنامج الجديد في القيمة المذهلة التي يقدمها، وأبرزها هو إلغاء رسوم التحمل (تكلفة صفرية) عند المطالبة بالإصلاحات الأكثر شيوعًا وإزعاجًا، والتي تشمل:

إصلاح الشاشة: يغطي هذا الخيار الزجاج الأمامي والخلفي للجهاز مجانًا تمامًا.

استبدال البطارية: يتم استبدال البطارية مجانًا عندما تنخفض سعتها إلى أقل من 80% من قدرتها الأصلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يغطي البرنامج عددًا غير محدود من المطالبات المتعلقة بالأضرار العرضية مثل السقوط وانسكاب السوائل، بل ويقدم أيضًا مطالبات بتكلفة صفرية للأعطال التي تحدث بعد انتهاء فترة الضمان الأساسية للجهاز.

عملية مطالبة سهلة وخيارات مرنة

وبسَّطت جوجل أيضًا، عملية تقديم المطالبات بشكل كبير، حيث يمكن للمستخدمين الآن، تقديم طلباتهم بأنفسهم مباشرة، عبر متجر جوجل، أو تطبيق "My Pixel" الجديد. 

وفي حال الحاجة إلى استبدال الجهاز؛ يتم شحن الجهاز البديل في اليوم التالي مباشرة.

وتوفر الخدمة أيضًا إضافة اختيارية للتغطية ضد الفقدان والسرقة، والتي تمنحك مطالبتين خلال فترة 12 شهرًا.

طرق الاشتراك

وفيما يتعلق بطرق الاشتراك، فأصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن الحصول على الخطة عبر متجر جوجل بخطة شهرية (تصل إلى 60 شهرًا)، أو خطة لمدة عامين مدفوعة مقدمًا.

 أما لمشتركي خدمة “Google Fi”، فالأمر أبسط، حيث يمكن إضافتها كباقة شهرية تشمل تغطية الفقدان والسرقة.

وبالرغم من أن الخدمة تُقدم بالشراكة مع شركة Asurion، إلا أن التركيز على عملية مطالبة سهلة وبديهية عبر تطبيقات جوجل الخاصة؛ هو خطوة ضرورية.

ويبقى الاختبار الحقيقي دائمًا في التنفيذ، والأمل الأكبر هو أن تحافظ جوجل على هذه الخطة على المدى الطويل، فلا يكون مصيرها مثل العديد من خدمات جوجل الأخرى التي تم إطلاقها بحماس ثم إيقافها بعد فترة وجيزة.

جوجل Pixel Care متجر جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

أسامة الشاهد

الحركة الوطنية: موقف مصر التاريخي تجاه فلسطين يمثل نموذجاً للقيادة العربية الأصيلة

أملاك الدولة

القانون الجديد يحسم مصير طلبات تقنين وضع اليد المُقدمة سابقاً

طلاب الثانوية العامة

المهنيون على خط الإنتاج| مدارس جديدة لصناعة جيل من العمالة المُدربة بقانون التعليم الجديد

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد