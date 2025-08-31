تشمل إصلاحا مجانيا للشاشة والبطارية.. جوجل تطلق خدمة الحماية الفائقة Pixel Care+

أطلقت شركة جوجل ترقية ضخمة لخدمات حماية أجهزتها، وكشفت عن برنامج رائد جديد تحت اسم "Pixel Care+"، مصمم ليمنح مالكي أجهزة بكسل مستوى أعلى بكثير من التغطية وراحة البال الحقيقية.

ولا يعتبر البرنامج الجديد مجرد تغيير في الاسم، بل هو إصلاح شامل يمنح أجهزة بكسل أخيرًا تجربة الدعم المتميزة التي تستحقها.

ما الذي يجعل الخدمة الجديدة مميزة؟.. إصلاحات مجانية تمامًا

يكمن جوهر البرنامج الجديد في القيمة المذهلة التي يقدمها، وأبرزها هو إلغاء رسوم التحمل (تكلفة صفرية) عند المطالبة بالإصلاحات الأكثر شيوعًا وإزعاجًا، والتي تشمل:

إصلاح الشاشة: يغطي هذا الخيار الزجاج الأمامي والخلفي للجهاز مجانًا تمامًا.

استبدال البطارية: يتم استبدال البطارية مجانًا عندما تنخفض سعتها إلى أقل من 80% من قدرتها الأصلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يغطي البرنامج عددًا غير محدود من المطالبات المتعلقة بالأضرار العرضية مثل السقوط وانسكاب السوائل، بل ويقدم أيضًا مطالبات بتكلفة صفرية للأعطال التي تحدث بعد انتهاء فترة الضمان الأساسية للجهاز.

عملية مطالبة سهلة وخيارات مرنة

وبسَّطت جوجل أيضًا، عملية تقديم المطالبات بشكل كبير، حيث يمكن للمستخدمين الآن، تقديم طلباتهم بأنفسهم مباشرة، عبر متجر جوجل، أو تطبيق "My Pixel" الجديد.

وفي حال الحاجة إلى استبدال الجهاز؛ يتم شحن الجهاز البديل في اليوم التالي مباشرة.

وتوفر الخدمة أيضًا إضافة اختيارية للتغطية ضد الفقدان والسرقة، والتي تمنحك مطالبتين خلال فترة 12 شهرًا.

طرق الاشتراك

وفيما يتعلق بطرق الاشتراك، فأصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن الحصول على الخطة عبر متجر جوجل بخطة شهرية (تصل إلى 60 شهرًا)، أو خطة لمدة عامين مدفوعة مقدمًا.

أما لمشتركي خدمة “Google Fi”، فالأمر أبسط، حيث يمكن إضافتها كباقة شهرية تشمل تغطية الفقدان والسرقة.

وبالرغم من أن الخدمة تُقدم بالشراكة مع شركة Asurion، إلا أن التركيز على عملية مطالبة سهلة وبديهية عبر تطبيقات جوجل الخاصة؛ هو خطوة ضرورية.

ويبقى الاختبار الحقيقي دائمًا في التنفيذ، والأمل الأكبر هو أن تحافظ جوجل على هذه الخطة على المدى الطويل، فلا يكون مصيرها مثل العديد من خدمات جوجل الأخرى التي تم إطلاقها بحماس ثم إيقافها بعد فترة وجيزة.