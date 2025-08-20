محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة

نجحت المنطقة العسكرية الأردنية الشمالية فجر الأربعاء، في إحباط محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على واجهتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية ؛ فقد تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الأردني، مقتل مسلحين اثنين خلال محاولة فاشلة للتسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، ضمن جهود القوات المسلحة في التصدي لمحاولات تهريب وتسلل عبر الحدود الشمالية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت مجموعة من الأشخاص المسلحين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأوضح البيان أن الاشتباك المسلح أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين، بينما تراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري، مشيرا إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحماية الحدود ومنع أي محاولات اختراق أو تهريب.