مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بالحصة | الشروط والأوراق المطلوبة
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام
مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن صواريخ جديدة وتتوعد بالرد الساحق ضد أي تحرك إسرائيلي
وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو
شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة

محمود نوفل

 نجحت المنطقة العسكرية الأردنية الشمالية فجر الأربعاء، في إحباط محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على واجهتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية ؛ فقد تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الأردني، مقتل مسلحين اثنين خلال محاولة فاشلة للتسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، ضمن جهود القوات المسلحة في التصدي لمحاولات تهريب وتسلل عبر الحدود الشمالية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت مجموعة من الأشخاص المسلحين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأوضح البيان أن الاشتباك المسلح أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين، بينما تراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري، مشيرا إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحماية الحدود ومنع أي محاولات اختراق أو تهريب.

الأردن القوات المسلحة الأردنية الحدود الأردنية قوات حرس الحدود المنطقة العسكرية الشمالية

