الأردن تعلن إسقاط قرابة 85 طنا من المساعدات داخل قطاع غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، تنفيذ عملية إنزال جوي على قطاع غزة، حيث شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وطائرات من دولة الإمارات وألمانيا، وفرنسا، إيطاليا، هولندا، وسنغافورة بالإضافة إلى واندونيسيا.

وبحسب وسائل أعلام أردنية؛ فقد تم إسقاط قرابة 85 طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 يوليو الماضي إلى 158 إنزالاً أردنياً.

وبحسب السلطات الأردنية ؛ فقد بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة إلى (371) إنزالاً، لتبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني نحو (778) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.