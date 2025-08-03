421 إنزالا.. الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية على قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية 7 إنزالات جوية جديدة لدعم أهالي غزة بالمساعدات الغذائية والإنسانية حيث شارك في ذلك طائرتان أردنيتان وطائرات من ألمانيا والإمارات وفرنسا وبلجيكا.

ونقلت وكالة الانباء الارنية القوات المسلحة الاردنية القول بان الطائرات حملت 61 طناً من المساعدات ضمن تنسيق دولي مشترك لإيصال الدعم العاجل لغزة.

ورافق عملية الإنزال أعضاء من لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان مشيدين بالمجهودات الأردنية في هذا المجال، كما ثمن مجلس الأعيان يثمّنون دور الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب غزة.

كما بلغت عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية 421، منذ بدء العدوان وحتى الآن.

فيما الدول الشقيقة والصديقة نفذت 284 إنزالًا جويًا منذ استئناف العمليات الأسبوع الماضي محملة بـ 262 طناً من المساعدات ؛ بحسب ماذكرت وكالة الانباء الاردنية .