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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمشاركة عدد من الدول.. القوات الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

عمليات الانزال
عمليات الانزال
هاجر رزق

نفّذت القوات المسلحة الأردنية، السبت، 5 إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها 36 طناً من تلك المساعدات وذلك في إطار تعاون دولي موسع، لتعزيز جهود الإغاثة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، بحسب "سكاي نيوز عربية".


وتأتي هذه المشاركة الدولية ضمن جهود المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها القطاع.

ورافق الطائرات الأردنية عدد من أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، وذلك للاطلاع عن كثب على الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها القوات المسلحة في إيصال المساعدات بكفاءة عالية على القطاع.

وثمن أعضاء اللجنة هذه الجهود، مشيدين بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشهدت هذه العملية مشاركة فاعلة من 5 طائرات اثنتان منها تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وواحدة من فرنسا، وواحدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب طائرة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، مما يعكس حجم التنسيق والتكامل الدولي في جهود الإغاثة.

وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (135) إنزالاً جوياً، و(279) إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

القوات المسلحة الأردنية إنزالات جوية مساعدات إنسانية الإغاثة

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