​من طابا.. إنزال كابل بحري جديد يربط مصر والأردن ويعزز الربط الإقليمي الرقمي

​شهد وزيرا الاتصالات في مصر والأردن ومحافظ جنوب سيناء إنزال كابل بحري جديد عالي السعة يسمى "كورال بريدج" في مدينة طابا وهو الأول من نوعه الذي يربط بين مصر والأردن مباشرةً منذ أكثر من 25 عامًا، ويُعد خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط.

حضر فعاليات الانزال عبر الفيديو كونفرنس المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذى المؤسس لمدينة العقبة الرقمية



​أهمية الكابل الجديد



​ربط مباشر وعالي السرعة: يربط الكابل بين مصر والأردن عبر خليج العقبة، ويوفر ربطًا رقميًا مباشرًا وسريعًا.

​مركز إقليمي للبيانات: يتيح الكابل نقل البيانات الدولية بسعات عالية، مما يلبي الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

​ممر للبيانات الدولية: يعزز الكابل موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للبيانات الدولية بين الشرق والغرب، حيث يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات العالمية.

​تعزيز التعاون: يؤكد المشروع على أهمية التعاون بين مصر والأردن، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

​مسارات بديلة: يوفر الكابل مسارات اتصال بديلة واحتياطية، مما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية.

​سرعة وكفاءة: يبلغ طول الكابل 15 كيلومترًا فقط، وهو ما يعزز سرعة نقل البيانات ويخفض التكاليف.

​تعزيز البنية التحتية في سيناء

و​أوضح ، وزير الاتصالات المصري، أن إنزال الكابل في طابا يأتي ضمن خطة لتوسيع شبكة الكابلات البحرية في سيناء، مما يتيح توفير مواقع أقرب للدول المجاورة هذه الخطة تهدف إلى زيادة كفاءة وسرعة نقل البيانات الدولية وتعزيز الربط الإقليمي.

​يُعد "كورال بريدج" أول كابل بحري يتم إنزاله في نقطة إنزال طابا، وهي جزء من البنية التحتية الرقمية الجديدة التي أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات في شبه جزيرة سيناء.

​تعاون مشترك من أجل المستقبل

و​أشار المهندس سامي السميرات، وزير الاقتصاد الرقمي الأردني، إلى أن هذا المشروع هو ثمرة للتعاون بين البلدين، ويعكس التفاهم القائم بين قيادتهما السياسية.

وأكد أن الكابل يمثل منفذًا رقميًا مهمًا للأردن، وأن العمل مستمر لزيادة هذه المنافذ لجعل مصر والأردن مركزًا إقليميًا وعالميًا لنقل البيانات.

​ وأعرب اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بإنزال الكابل في طابا، مؤكدًا على أهميته في تعزيز الربط الرقمي وتحقيق التكامل بين الجانبين، بالإضافة إلى دوره في الترويج للسياحة بالمحافظة من خلال توفير اتصال إنترنت عالي الجودة.