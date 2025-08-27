عايدي: ريبيرو مصمم يلعب بفكرة واحدة بس وهي الاختراق من العمق

علق أحمد عايدي نجم الأهلي السابق، علي أداء ريببيرو خوسية مدرب النادي الاهلي في مباريات الدوري المصري.

وقال عايدي، في تصريحات إذاعية: "مش هقدر أعفي لاعبي الأهلي من المسئولية، ولكن ريبيرو مصمم يلعب بفكرة واحدة بس وهي الاختراق من العمق فقط لا غير".

وأكد كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج «كورة كل يوم» على قناة الحياة، أن هناك حالة انقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي حول مستقبل خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: "هناك حالة انقسام داخل الأهلي حول قرارين بشأن مستقبل ريبيرو".

وتابع: "هناك صوت يرى أن يرحل ريبيرو عن تدريب الأهلي في حالة الخسارة ضد بيراميدز في المباراة المقبلة".

وأتم: "الرأي الثاني يرى أنه من الأفضل الصبر لفترة أطول على ريبيرو، ومنحه وقتًا إضافيًا لتحسين الأداء والنتائج".