أزمة في الزمالك.. خلاف حاد بين الجزيري وفيريرا قبل مواجهة فاركو

قال الإعلامي خالد الغندور إن خلافًا وقع في التدريب الأخير لنادي الزمالك بين سيف الجزيري ويانيك فيريرا ، المدير الفني للفريق، وكان ذلك السبب وراء تصريح المدرب البلجيكي في المؤتمر الصحفي عقب فوز الأبيض على فاركو.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: «المدرب كان يريد تجربة الجزيري في مركز الجناح، لكن اللاعب رفض وقال: أنا مركزي مهاجم فقط، ولست جناحًا».

وأضاف: «حدث خلاف بينهما، وارتفع صوت الجزيري، الأمر الذي لم يعجب المدرب، فقرر استبعاد اللاعب من قائمة مباراة فاركو».

وأكمل: «هذا ما جعل يانيك فيريرا يقول في المؤتمر الصحفي: "مش هلاعب الجزيري معايا تاني"».