طارق سليمان: يجب تثبيت «الشناوي» كحارس أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة |فيديو

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى الأسبق بالنادي الأهلي، ضرورة تثبيت محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة كحارس أساسي.

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «الأهلي أهدر عدة فرص أمام غزل المحلة، وهو ما أثر على نتيجة المباراة».

وأضاف: «بداية الأهلي هذا الموسم لم تكن جيدة، بعدما تعادل في مباراتين وفاز في مباراة واحدة»، متوقعًا أن يظهر الفريق بشكل أفضل في المباريات المقبلة.

ورأى طارق سليمان أن الإسباني خوسيه ريبيرو لم يحصل بعد على الوقت الكافي مع الأهلي، مؤكدًا أن سر نجاح الفريق يكمن في اللعب على الفوز بشكل دائم.

وحول أداء الحارس محمد الشناوي في مباراة غزل المحلة، أوضح سليمان أن الشناوي لم يتعرض لاختبارات حقيقية خلال اللقاء.

وأشار إلى ضرورة تثبيت محمد الشناوي كحارس أساسي للنادي الأهلي، مع منح الفرصة لمصطفى شوبير في بعض المباريات.